Cagliari-Torino, Ionita: "Sarà speciale. Attenti al loro attacco"

07/04/2017 00:25

CAGLIARI TORINO IONITA / Artur Ionita ha incontrato i tifosi del Cagliari. Il centrocampista, tornato protagonista con la doppietta contro il Palermo, ha parlato in vista del prossimo match: "Ci aspetta una partita impegnativa - riporta il sito ufficiale del club - Sarà un giorno speciale per tutti perché indosseremo la maglia celebrativa dello scudetto. Vogliamo fare risultato: il nostro obiettivo è vincere ogni partita, alla fine si vedrà dove possiamo arrivare in classifica. Il Torino è una squadra molto fisica, ma ha anche forti individualità, soprattutto in avanti".

M.S.