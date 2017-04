Manchester United, Mourinho ha già pronto il dopo Ibra: assalto a Lewandowski

06/04/2017 23:57

CALCIOMERCATO MANCHESTER UNITED LEWANDOWSKI BAYERN MONACO / Zlatan Ibrahimovic potrebbe lasciare il Manchester United per approdare nella MLS? Nessun problema, José Mourinho ha già l'alternativa pronta: in caso di addio dello svedese partirà all'assalto di Robert Lewandowski del Bayern Monaco. A svelarlo è 'The Guardian' che sottolinea altri due dettagli: il polacco accetterebbe il trasferimento solamente nel caso i 'Red Devils' riusciranno a qualificarsi per la prossima Champions League e che lo 'Special One' sarebbe disposto a 'sacrificare' Marcus Rashford, inserendolo nella trattativa come contropartita tecnica.

D.G.