Calciomercato Sampdoria, Romei: "Schick deve pensare al campo. Gonzalo? No"

06/04/2017 23:45

CALCIOMERCATO INTER ROMEI SCHICK / Intervenuto ai microfoni di 'Radio Bruno, l'avvocato Antonio Romei, numero due della Sampdoria, ha presentato la prossima gara con la Fiorentina e non solo: "Stiamo facendo bene, ma restiamo coi piedi per terra. Domenica sarà una bellissima partita, sia noi che i viola giochiamo per vincere. Ci sarà un grande spettacolo".

Poi entra nello specifico sulle ultime indiscrezioni di calciomercato che coinvolgono i liguri: "Schick? Si parla troppo di mercato (il ceco è un obiettivo dell'Inter, ndr), è un nostro giocatore e deve pensare a fare bene con la Samp. Per il rinnovo di Giampaolo stiamo definendo i dettagli. Credo che non ci sia mai stato niente con la Fiorentina, al di là dell'apprezzamento di Corvino. Noi su Gonzalo Rodriguez? In questo momento siamo coperti in difesa, non c'è alcuna possibilità".

D.G.