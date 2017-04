07/04/2017 02:06

CALCIOMERCATO MANCHESTER UNITED/ Considerato uno dei migliori prospetti del Manchester United, Timothy Fosu-Mensah potrebbe lasciare i 'Red Devils' in estate per maturare esperienza lontano dall'Inghilterra. Secondo il 'Mirror', per il centrocampista difensivo olandese di origini ghanesi, è già arrivata un'offerta del Wolfsburg, disposto a prenderlo in prestito per farlo giocare nella prossima stagione di Bundesliga.

S.F.