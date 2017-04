Chelsea, svelati i sei obiettivi di Conte: c'è anche uno giocatore della Juventus

06/04/2017 23:15

CALCIOMERCATO CHELSEA CONTE OBIETTIVI / Antonio Conte è stato chiaro: "Stiamo costruendo per la prossima stagione". Parole che lasciano intendere la sua voglia di continuare l'avventura al Chelsea - nonostante il pressing dell'Inter - tanto che 'The Guardian' svela quali siano gli obiettivi per il quale sta lavorando il tecnico italiano: sono sei giocatori, tre difensori, un centrocampista e due punte. Nello specifico: Alaba del Bayern Monaco, Alex Sandro della Juventus, van Dijk del Southampton, Bakayoko del Monaco, Lukaku dell'Everton e Sanchez dell'Arsenal.

D.G.