Coppa Italia Primavera, Entella-Roma, De Rossi: "C'è rammarico"

Alessandro Nobile

06/04/2017 22:58

COPPA ITALIA PRIMAVERA ENTELLA ROMA DE ROSSI / La gara Entella-Roma, finale di Coppa Italia Primavera d'andata, sicuramente regala molti rimpianti alla squadra di Alberto De Rossi. I giallorossi infatti hanno subito il pareggio all'ultimo istante della gara. Ecco le sue parole a 'Sportoitalia': "E' stata una bellissima partita con due squadre che si sono equivalse e il risultato è più che giusto. Sono molti rammarici per il pareggio, ci penseremo in vista della gara di ritorno. Ora siamo tranquilli e continuiamo per la nostra strada"