Calciomercato Juventus, Asensio spegne i rumors

07/04/2017 05:41

CALCIOMERCATO JUVENTUS ASENSIO FUTURO REAL MADRID / Strappare Marco Asensio al Real Madrid non sarà semplice per la Juventus. Il centrocampista, infatti, ha fatto chiarezza sui suoi progetti futuri a 'As': "Non sto pensando ad un futuro in un'altra squadra, la mia mente è sempre concentrata solo sul Real. Cerco solo di allenarmi al meglio e sfruttare le occasioni. Ho già detto più volte che vorrei restare e lottare per una maglia da titolare".

D.G.