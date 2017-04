Coppa Italia Primavera, Entella-Roma, Castorina: "Ce la giocheremo all'Olimpico"

06/04/2017 22:49

COPPA ITALIA PRIMAVERA ENTELLA ROMA CASTORINA / È terminata 1-1 la finale di andata di Coppa Italia Primavera, Entella-Roma. I padroni di casa non hanno demeritato e questo lo sa anche il tecnico dei diavoli neri Gianpaolo Castorina. Ecco le sue parole a 'SportItalia': "Il gol nel finale è fondamentale per noi, ora abbiamo delle grandi possibilità di metterli in difficoltà. L'episodio alla fine del primo tempo ha un po' destabilizzato i ragazzi. Nel secondo tempo invece abbiamo fatto una grande gara. L'Entella ha fatto un'ottima partita e sono molto soddisfatto. Queste gare sulla carta possono essere proibitive e i miei ragazzi lo sanno, ma in questa serata non ho visto grande differenza nonostante loro siano una grandissima squadra. Avevo chiesto ai ragazzi di stare concentrati, sapevo che qualcosa poteva andare storta, ma non abbiamo subito nonostante loro siano più esperti".