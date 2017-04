Inter, Candreva: "Abbiamo voglia di riscatto. Da qui alla fine sono tutte fondamentali"

06/04/2017 22:55

INTER CANDREVA SERIE A / Reduce dalla cocente sconfitta contro il Sampdoria davanti ai propri tifosi, l'Inter ha voglia di riscattarsi già dalla prossima gara che la vedrà opposta al Crotone. "Ci stiamo allenando bene come sempre - ha spiegato Antonio Candreva a 'Inter Channel' - Non vediamo l’ora di scendere in campo per rifarci della brutta sconfitta in casa contro la Sampdoria.

Di fronte ci sarà una squadra agguerrita che ha riaperto la lotta alla salvezza: "Loro pensano ancora alla salvezza, sarà una partita complessa come tutte quelle di Serie A, bisognerà approcciarla nel migliore dei modi e sarà una trasferta difficile, lo sappiamo. Noi siamo l'Inter, dobbiamo cercare di approcciarla nel migliore dei modi per raggiungere la vittoria".

L'obiettivo è centrare l'Europa: "Pensare partita dopo partita? Assolutamente sì - ha concluso l'esterno - Ci sarà prima la partita con il Crotone e le partite fondamentali non saranno solo tre, ma tutte. Dobbiamo pensare partita dopo partita per avere la spinta giusta per affrontare al meglio queste partite ed avere un entusiasmo ed una carica maggiori".

