Coppa Italia Primavera, Entella-Roma, Semprini: "Sono felice per la squadra"

Matteo Fantozzi

06/04/2017 22:44

COPPA ITALIA PRIMAVERA ENTELLA ROMA SEMPRINI / Alla fine Entella-Roma, finale di andata Coppa Italia Primavera, è terminata con il risultato di 1-1. La rete del pareggio è arrivata all'ultimo istante grazie a Mauro Semprini attaccante classe 1998 romano arrivato a Chiavari dalla Lupa Roma. Ecco le sue parole a caldo ai microfoni di 'SportItalia' del 'bomber': "Sono molto contento, soprattutto per i miei compagni. Abbiamo faticato molto per arrivare fin qui. E' un gol meritato per me. Non penso che sia importante giocare tutta la partita o dei minuti finali, l'importante è fare bene per la squadra. Il 21 si gioca tutto all'Olimpico e noi siamo contenti. Affronteremo questa squadra come abbiamo fatto oggi".