Calciomercato Juventus, il Real Madrid prepara l'offerta per Bonucci!

CALCIOMERCATO JUVENTUS BONUCCI REAL MADRID / Pericolo spagnolo per la Juventus. Leonardo Bonucci è finito nel mirino dei due club più importanti che militano in Liga, i due più grandi. Quasi inutile sottolineare di chi si tratta: Barcellona e Real Madrid, pronti a fare la propria mossa nel prossimo calciomercato facendo, però, attenzione alla concorrenza di Chelsea e Manchester City.

Calciomercato Juventus, pronto l'assalto del Real Madrid per Bonucci: le cifre

Più Real Madrid che Barcellona. Come svela 'El Confidencial', il club blaugrana sta monitorando la situazione di Bonucci alla finestra, tenendolo in considerazione tra i vari profili attenzionati. I 'Blancos', invece, sono molto più convinti: il prossimo anno servirà sostituire Pepe che partirà a parametro zero (e difficilmente andrà in Cina) e sta pensando proprio al difensore italiano per rimpiazzarlo. La dirigenza dei 'Merengues' lo considera perfetto: è alla soglia dei 30 anni, ha raggiunto l'apice della sua maturazione calcistica e sarebbe la spalla ideale di Sergio Ramos. Considerata l'età, secondo la testata iberica, il Real Madrid - che segue anche Otamendi del Manchester City in alternativa - sta preparando un'offerta che oscilla tra i 40 e i 50 milioni di euro.

Fino a qualche tempo fa Bonucci era finito al centro del calciomercato Juventus per delle 'escandescenze' con mister Allegri. Un caso che è subito rientrato: "Nel rispetto degli altri e nel rispetto dell'immagine abbiamo pagato: io con una multa e l'esclusione (nella gara di Champions col Porto, ndr), lui solo un una multa. Ma questo ha fortificato il gruppo", ha spiegato l'azzurro non molto tempo fa quando rivelò anche di essere stato vicino all'addio la scorsa estate: "Cosa intendevo che il destino è in mano alla società? Che io sono qui, mi sento importante per la squadra e la società, non c'è alcun problema. Ho un contratto fino il 2021, se avessi voluto andar via avrei spinto già in passato. Di offerte ne erano arrivate, stavo già studiando inglese (sorride...)". Il riferimento? L'assalto portato avanti da Guardiola nei suoi confronti. E non è da escludere che possa replicare questa estate.

