Calciomercato Juventus, Tolisso: "Difficile dire non a club così. Futuro? Inghilterra o Italia"

06/04/2017 22:22

CALCIOMERCATO JUVENTUS TOLISSO / Tolisso è uno dei centrocampisti accostati alla Juventus in vista della prossima stagione. Il calciatore in forza al Lione piace parecchio alla società bianconera, che lo vorrebbe per rinforzare la mediana.

Tolisso - in merito alle notizie che lo vorrebbero vicino al club bianconero si è così espresso: "È vero che la Juventus è un grande club - ammette ai microfoni di 'RMC' - Vedremo cosa succederà quest'estate. E' difficile rifiutare questo tipo di club ma io voglio il meglio per me e cercherò d capire quale sarà la scelta migliore. Non ho parlato ancora con il presidente. Campionati preferiti? L'Inghilterra e l'Italia sono quelli che mi interessano di più. Restare al Lione sarebbe una delusione? No voglio continuare a crescere e vedrò dove, se a Lione o altrove. Il mio primo obiettivo è raggiungere la Coppa del Mondo con la Francia e per questo devo essere nelle migliori condizioni possibili".

M.S.