Inter, Handanovic: "Voglio giocare fino a 40 anni. Poi..."

06/04/2017 22:10

INTER HANDANOVIC FUTURO / Samir Handanovic si racconta ai microfoni di 'Inter Channel'. Il portiere sloveno ha toccato molti temi - anche extracalcistici - parlando anche di sé e non solo del suo ruolo in campo: "La tecnologia? È cambiato tutto e continua a cambiare ogni anno, il calcio va avanti, è sempre più veloce, bisogna stare al passo - ha spiegato l'estremo difensore dell'Inter - Così come cambia il calcio cambiano le altre cose. Poi gli allenamenti sono altamente specializzati in base al ruolo. I campi e i palloni sono molto più veloci, bisogna allenare di più l’occhio. Devi comunque percepirle certe cose, andare di intuito. La tecnologia aiuta ma non del tutto".

Handanovic è uno dei senatori dello spogliatoio nerazzurro, un leader: "Si nasce o si diventa? Secondo me si nasce. Io nato leader? Penso, non so". Poi affronta la tematica della preparazione ai match: "Ognuno è fatto a modo suo e sente a modo suo la partita. Io cerco di non interferire nei momenti pre partita con i compagni. Tutti abbiamo dei doveri, dobbiamo sempre crescere: in allenamento non devono esserci atteggiamenti sbagliati, altrimenti si portano in partita. Qualcuno sente poco le partite, qualcuno di più". Conclusione dedicata ai sogni nel cassetto una volta appesi i guantoni al chiodo: "In futuro non mi piacerebbe fare il preparatore, preferirei il ruolo di allenatore. Ma è una cosa a cui ancora non penso, l'obiettivo è giocare fino a 40 anni".

D.G.