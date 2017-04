Calciomercato Roma, il Chelsea non molla Rüdiger

06/04/2017 21:12

CALCIOMERCATO ROMA RUDIGER CHELSEA / Antonio Rüdiger continua ad essere un obiettivo del Chelsea di Antonio Conte. La squadra inglese - secondo quanto riportato da 'The Sun' - avrebbe mandato degli osservatori all''Olimpico' per visionare da vicino il difensore tedesco durante il derby di Coppa Italia tra Roma e Lazio. Il calciatore è da tempo seguito dai londinesi ma nell'ultimo periodo alla corsa al centrale si sarebbe aggiunta anche l'Inter. I nerazzurri, a caccia di un difensore in vista della prossima stagione, pensano ad uno tra Rüdiger e Manolas.

M.S.