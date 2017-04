PAGELLE E TABELLINO DI ENTELLA-ROMA: Marchizza e Di Paola protagonisti

Alessandro Nobile

06/04/2017 21:04

ENTELLA ROMA PAGELLE TABELLINO / Questa sera allo Stadio Comunale di Chiavari è andata in scena la finale, di andata, della Coppa Italia Primavera tra l'Entella di Gianpaolo Castorina e la Roma di Alberto De Rossi. La gara termina con il risultato di 1-1. La apre un calcio di rigore realizzato da Marchizza alla fine del primo tempo, mentre il pareggio arriva all'ultimo minuto di recupero della ripresa con la firma di Semprini.



Di seguito le pagelle di Calciomercato.it:

ENTELLA

Siaulys 6: buona gara per il portiere dei biancocelesti, si è destreggiato bene e non ha potuto nulla sull'ottimo rigore di Marchizza allo scadere del primo tempo.

Casagrande 6.5: scelto nei minuti adiacenti alla sfida non si è fatto trovare impreparato, ottima gara sulla corsia di destra sia in fase difensiva che di proposizione offensiva. (Dall'85' Semprini 6.5: segna un gol importante all'ultimo respiro e si toglie una soddisfazione non da poco).

Ferrante 6.5: amministra la difesa almeno, grande prova da leader, riesce a tenere alta la concentrazione di tutto il reparto e nonostante la giovane età riesce ad essere di grande aiuto per i suoi compagni.

Silva 5.5: buona gara per il difensore macchiata, però, dal fallo allo scadere del primo tempo che ha causato il rigore per la Roma, episodio però molto dubbio.

Carullo 6: sulla fascia di sinistra si fa vedere molto ma, qualche volta, con delle sbavature di troppo; può fare, sicuramente, meglio.

Di Paola 6.5: il giovane, già nel giro della prima squadra, fa vedere le sue ottime geometrie e si dimostra ancora una volta in più uno dei talenti migliori tra i liguri.

Cleur 5.5: nel resto della stagione ha messo in campo prestazioni migliori, non è una delle serate da ricordare per lui, nonostante non sia stato schierato nel suo ruolo preferito.

Zaniolo 6.5: tiene su la sua squadra, fa salire i compagni e cerca di servire al meglio i suoi attaccanti, ottima gara per lui che nelle ultime settimane ha ricevuto la promozione in prima squadra. (Dal 67' Castagna 6.5: dopo il suo ingresso il biancoceleste ha cambiato la zona offensiva della sua squadra grazie alla grande velocità di cui dispone).

Alluci 6: il centrocampista genovese cerca di far girare al meglio il pallone ma, in alcune occasioni, il poco movimento del resto della sua squadra non lo aiuta.



Mota Carvalho 6: Castorina si aspettava, sicuramente, di più da lui che doveva essere uno dei giocatori chiave ma in questa serata non riesce ad essere decisivo per le sorti della sua squadra.

Puntoriere 6: cerca di superare, spesso, la difesa avversaria con la sua ottima velocità ma non riesce a mostrarsi pericoloso in zona di realizzazione nel corso dei 90' (Dall'82' Ganea Sv).

ROMA

Crisanto 6: nessun intervento di rilievo per uno dei portieri, attualmente, più forti nel panorama delle squadre giovanili; amministra al meglio la difesa nonostante abbiano rischiato qualche volta di troppo.

De Santis 5.5: gara non eccellente, in un ruolo non propriamente suo, ha fatto molta fatica ad arginare gli attaccanti offensivi che lo hanno saltato più volte, soprattutto nel primo tempo.

Ciavattini 6: buona gara per il difensore giallorossa, molto diligente in fase difensiva e non fa, praticamente mai, giocare in libertà gli attaccanti dell'Entella nella sua zona.

Marchizza 6.5: ottima gara da leader per il centrale difensivo, sblocca il risultato a fine primo tempo battendo il portiere avversario dagli 11 metri. Pellegrini 6: ha cercato di amministrare al meglio ogni pallone passato dalle sue parti, graziato per un netto fallo di mani nella prima frazione.

Grossi 6: aiuta al meglio i suoi compagni di reparto, fa parte della zona nevralgica del campo per quanto riguarda i giallorossi e riesce, spesso, a servire al meglio il tridente offensivo.

Spinozzi 5.5: è uno dei peggiori tra i suoi, si è fa vedere poco nel computo dei 90', non riesce ad essere decisivo come vorrebbe il suo allenatore. (Dall'87' Meadows Sv).

Anocic 6.5: in questa stagione è stato uno dei migliori per la squadra di Alberto De Rossi e anche in questa serata è stato uno dei giocatori migliori tra i giovani capitolini; giocatore importante per la Roma.

Tumminello 6.5: cerca di mettere in difficoltà il portiere avversario in più occasioni, a fine primo tempo subisce il fallo da rigore di Silva con una grande azione personale.

Soleri 6: è una delle carte migliori a disposizione di De Rossi ma, in questa serata, fa fatica a mettere in difficoltà la difesa avversaria con le sue armi migliori.

Keba 6: non è il solito Keba, fatica molto ad andare via in velocità agli avversari e non risulta decisivo in zona offensiva, non serve al meglio i compagni di reparto; brutto secondo tempo, invece, per lui. Sostituito al 70' (Dal 74' Frattesi 5: col suo ingresso non cambiano le sorti della squadra, si nasconde non aiutando i compagni. Sfortunatissimo è a uscire per un problema fisico) (Dal 90' Valeau sv).

TABELLINO



Entella (4-3-1-2): Siaulys; Casagrande (85' Semprini), Ferrante, Joao Alfonso Carullo; Alluci, Di Paola, Cleur; Zaniolo (67' Castagna); Puntoriere (82' Ganea), Mota Carvalho. All: Castorina.

Roma (4-3-3): Crisanto; De Santis, Ciavattini, Marchizza, Pellegrini; Grossi, Spinozzi (87' Meadows), Anocic; Tumminello, Soleri, Keba (74' Frattesi). All: De Rossi.

Marcatori: 46′ Marchizza (R) su rigore, 96' Semprini (E)

Ammoniti: 40′ Keba (R), 71' Ciavattini (R), 84' Grossi (R)