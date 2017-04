Juventus-Chievo, Inglese 'sogna' il colpaccio

06/04/2017 20:40

JUVENTUS CHIEVO INGLESE - Il Chievo è atteso dalla proibitiva sfida di sabato sul campo della capolista Juventus. Roberto Inglese sogna il colpaccio nei confronti della squadra di Allegri: "Non ho mai giocato allo 'Juventus Stadium', l'anno scorso ero in panchina e mi sono emozionato. Dovessi scendere in campo, darò tutto come sempre - ha detto l'attaccante clivense a 'Sky Sport' - I difensori bianconeri? Chiellini è forte fisicamente, Bonucci e Barzagli sono fortissimi. Speriamo di trovarli non al meglio, visto che hanno giocato tante gare e martedì poi giocheranno col Barcellona. Pellissier? E' il compagno che mi ha insegnato di più, mi confronto sempre con lui. E' stato il primo grande attaccante con cui ho giocato e spero di continuare a giocarci ancora per molto".



G.M.