Italia, Ventura: "Punto allo zoccolo duro. Juventus? La d'Amico mi ha detto..."

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

06/04/2017 20:36

ITALIA VENTURA BUFFON / Il gruppo di Ventura è primo nel girone per la qualificazione ai prossimi Mondiali d Russia, spalla a spalla con la Spagna, avanti unicamente grazie alla differenza reti. Questa potrebbe fare la differenza in caso di pareggio in terra iberica, con l'Italia che si ritroverebbe seconda, spedita verso il temibile spareggio.

Ventura punta molto sul ringiovanimento della sua rosa, senza rinunciare alle colonne della Juventus, alle quali si affianca De Rossi a centrocampo. Comunque dovesse andare il percorso di qualificazione, di certo si è dato il via a un processo a lunga gittata, innescando quel ricambio generazionale che probabilmente sarebbe servito già nella gestione Prandelli.

Intervistato da 'Panorama', Ventura ha parlato di molti argomenti, tra i quali anche la polemica Barzagli, scoppiata prima dell'amichevole contro l'Olanda. Ecco quanto evidenziato da Calciomercato.it: "Con Barzagli è venuto fuori un polverone gratuito. Questa però è l'Italia. Ci siamo abituati. Quando un calciatore della sua professionalità mi chiede un permesso per una questione personale, dico ok dopo aver consultato il gruppo. Il fatto che poi sia andato a cena non rappresenta un problema".

Italia, Ventura parla chiaro: "L'obiettivo non è vincere il Mondiale"

Di recente quando si parla di Nazionale si sono letti e sentiti molti complimenti. Al di là della polemica con Sacchi e delle critiche ricevute, è innegabile l'apprezzamento generale, stando alle ultime news Italia, sul percorso intrapreso da Ventura. La speranza è che col tempo, grazie all'affiatamento, il gioco arriverà. E' impossibile pretendere ora un gioco come quello della Spagna, che contro quest'Italia non è comunque andata oltre il pari, perdendo addirittura a Euro 2016: "L'obiettivo non è vincere il Mondiale - ribadisce Ventura - ma creare uno zoccolo duro per la Nazionale del futuro. Non ci poniamo limiti chiaramente. Magari non vinco questo ma il prossimo, come accadde in Argentina, preparando il successo in Spagna. Penso anche alla tourneé di Lippi in America con 35 giocatori, 7 dei quali vinsero poi il Mondiale".

ELKANN - "Elkann? Sto già facendo attenzione ai giocatori della Juventus (ride ndr). Inoltre Ilaria d'Amico mi ha telefonato, dicendomi di rimboccare le coperte a Buffon. - continua scherzoso il ct - Facciamo del nostro meglio. Siamo disponibili nei limiti dell'umano".