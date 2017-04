06/04/2017 20:17

MANCHESTER UNITED RINNOVO LINGARD - E' ufficiale il rinnovo di Jesse Lingard con il Manchester United. I 'Red Devils' blindano il proprio gioiello classe '92, ufficializzandone il rinnovo fino al giugno 2021 con opzione per un altro anno. Lingard, cresciuto nelle giovanili dello United, era in scadenza al termine della stagione in corso.



G.M.