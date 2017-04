Calciomercato Inter, Kondogbia parla chiaro: "Voglio restare qui"

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

06/04/2017 20:10

INTER KONDOGBIA MARSIGLIA / E' difficile dare un giudizio sul perioro di Kondogbia all'Inter, dal momento che verrebbe inevitabilmente condizionato dalla somma spesa dal club milanese in fase di calciomercato. Il centrocampista francese ha di certo disatteso le altissime aspettative iniziali, faticando ad abituarsi al tipo di calcio professato in Italia. Si è poi ritrovato a dover fare i conti con i tanti cambi di panchina ma, quando sembrava a un passo dall'addio, ecco arrivare Pioli che gli conferisce nuova linfa. Il futuro dunque è ora tutto da decidere.

Suning è pronta a investire una somma ingente nel prossimo mercato Inter, rilanciando il club, che nella prossima stagione dovrà competere necessariamente per lo scudetto. La media punti di Pioli dimostra che il piano è possibile e Kondogbia potrebbe dare una mano a realizzarlo.

Calciomercato Inter, Kondogbia nega: "Io al Marsiglia? Tutto falso"

In merito al proprio futuro si è espresso lo stesso Kondogbia, intervistato da 'Canal Plus'. Ecco quanto evidenziato da Calciomercato.it: "Al momento un ritorno in Francia non rappresenta una priorità per me. Va detto però che nel mondo del calcio siamo abituati a vedere le cose cambiare rapidamente. Sono però un giocatore dell'Inter e intendo restare all'Inter".

MARSIGLIA - "E' tutto falso quanto scritto sul Marsiglia. Sono soltanto bugie. Non sono mai stato contattato dal club e non ho idea da dove sia venuta fuori questa notizia. Come ho detto, la Ligue 1 non è una mia priorità".

DIFFICOLTA' - "Per un giovane è più difficile ma penso che a fare la differenza sia soprattutto l'entourage. Se non sei circondato dalle persone giuste, puoi sbandare velocemente. Ci sono momenti di alti e bassi per chiunque. Quando sono arrivato all'Itner non si conoscevano le mie caratteristiche, le mie qualità e i difetti":

FRANCIA - "La convocazione resta sempre un mio obiettivo. Questo vale per ogni calciatore francese. Ho le qualità per poter entrare a far parte del gruppo. L'anno scorso è stata una delusione non aver preso parte a Euro 2016".