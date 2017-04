Watford, Mazzarri risponde alle critiche: "Esonero? Parlo con il lavoro"

06/04/2017 19:56

WATFORD MAZZARRI ESONERO / Walter Mazzarri risponde in conferenza stampa a chi lo vede a rischio esonero. Il manager del Watford spiega: "I giornali scrivono molto. Per loro Deeney stava firmando per il Wba e non avrebbe giocato. Sono liberi di scrivere ciò che vogliono, io parlo con il duro lavoro. Non mi interessano quello che si inveta. Con il West Bromwich, i primi trenta minuti sono stati i migliori da quando sono qui".

B.D.S.