Juventus-Chievo, turnover e cambio di modulo per Allegri

Giorgio Musso (@GiokerMusso)

06/04/2017 19:51

JUVENTUS CHIEVO FORMAZIONE - La Juventus si gode il passaggio del turno in Coppa Italia e il pass per la finalissima dell''Olimpico' a spese del Napoli nonostante la sconfitta per 3-2 del 'San Paolo'. Grande protagonista del match l'ex Gonzalo Higuain, sbarcato a Torino tra le polemiche nell'ultimo calciomercato estivo e a segno con una splendida doppietta. Ma non c'è tempo per rilassarsi: in attesa del primo round di Champions League con la corazzata Barcellona, la truppa di Massimiliano Allegri è attesa sabato dall'anticipo di campionato allo 'Stadium' contro il Chievo.

Una partita assolutamente da non fallire per la capolista per mantenere le distanze dalla Roma, che nell'ultimo turno ha ridotto il gap a -6 dopo il pareggio dei bianconeri a Napoli. La Juve ha lasciato tante energie anche nella seconda apparizione consecutiva a Fuorigrotta, con il mister della 'Vecchia Signora' che potrebbe optare per un turnover massiccio in previsione ovviamente anche della sfida di martedì sera contro Messi e compagni.

Juventus-Chievo, da Pjanic a Dybala: la probabile formazione di Allegri

In porta per le news Juventus rienterà sicuramente capitan Buffon, in panchina nella semiifnale di Coppa Italia, mentre in difesa potrebbe esserci spazio per Lichtsteiner e Asamoah sulle fasce, con Barzagli e Chiellini coppia centrale e Bonucci a riposo. In mediana dovrebbero trovare spazio sia Marchisio che Pjanic, con Khedira probabilmente in panchina a rifiatare. Non è da escludere, comunque, anche un cambio di modulo e un passaggio al 4-3-1-2 per centellinare le energie di Cuadrado, che ha concluso il match del 'San Paolo' con i crampi. In questo scenario, il bosniaco ex Roma giostrerebbe da trequartista dietro al tandem argentino Dybala-Higuain, con Rincon e Sturaro a completare il terzetto di centrocampo. Difficilmente Allegri rischierà Mandzukic, che anche oggi si è allenato a parte.

Juventus-Chievo, la probabile formazione di Allegri: (4-3-1-2): Buffon; Lichtsteiner, Barzagli, Chiellini, Asamoah; Rincon, Marchisio, Sturaro; Pjanic; Dybala, Higuain.