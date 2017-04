Juventus, Sturaro: "Aspettano la nostra sconfitta, rispondiamo in campo"

06/04/2017 19:40

JUVENTUS STURARO / Stefano Sturaro dà ragione ad Allegri quando parla di alone di negatività intorno alla Juventus. Intervenuto a 'Sky Sport 24', il centrocampista ha spiegato: "Sentiamo quasto alone, vediamo tv, giornali, social e sembra che tutti vogliano vederci perdere. Però le nostre rivincite ce le togliamo in campo. Quest'anno siamo in corsa ancora su tre fronti e la nostra consapevolezza aumenta tutti i giorni perché lavoriamo e grazie al lavoro si pososno ottenere grandi risultati. Le vittorie fanno morale: si dice che 'vincere aiuta a vincere'".

B.D.S.