VIDEO CM.IT - Fantacalcio, 31a giornata: consigli e top 11

Martin Sartorio ( Twitter: @SartorioMartin) - Omar Parretti (@omarJHparretti)

07/04/2017 14:25

FANTACALCIO SERIE A 31 GIORNATA / Manca sempre meno alla fine del campionato ed anche del Fantacalcio: con così poche giornate alla fine tutti i fantallenatori sono a caccia dei punti decisivi. Questo turno si apre col triplo appuntamento del sabato: si apre con Empoli-Pescara delle 15; in serata prima Atalanta-Sassuolo ed a seguire Juventus-Chievo. La domenica inizia all'ora di pranzo con Sampdoria-Fiorentina e prosegue alle 15 con Bologna-Roma, Cagliari-Torino, Crotone-Inter, Milan-Palermo e Udinese-Genoa. Si chiude alle 20,45 con il big match tra Lazio e Napoli. Calciomercato.it vi propone la top 11 e i consigli per il Fantacalcio della 31a giornata della Serie A 2016/2017, con tutti i protagonisti analizzati partita per partita.

Fantacalcio: top 11 e consigli 31a giornata Serie A

3-4-3: Donnarumma, D'Ambrosio, Caldara, Conti; Pjanic, Gomez, Banega, Mertens; Higuain, Belotti, Bacca

Empoli-Pescara sabato ore 15

CHI SCHIERARE: Tra le migliori occasioni per mettere in campo Skorupski. Caprari in ottica bonus.

CHI EVITARE: Occhio ai cambi empolesi davanti. Bahebeck-Cerri in ballotaggio: attenzione.

FATTORE BONUS: El Kaddouri da seguire. Memushaj ci può stare.

Atalanta-Sassuolo sabato ore 18

CHI SCHIERARE: Gomez si mette sempre, Conti-Caldara ok. Defrel piace, ma occhio a Matri.

CHI EVITARE: Berisha non è al 100% ancora. Lirola-Peluso: sulle fasce è dura.

FATTORE BONUS: Spinazzola molto affidabile in chiave assist. Berardi si è sbloccato davvero?

Juventus-Chievo sabato ore 20,45

CHI SCHIERARE: Higuain è tornato a segnare in Coppa Italia. Birsa su piazzato.

CHI EVITARE: Occhio a Bonucci, forse riposa. Su Seculin una grande pressione allo 'Stadium'.

FATTORE BONUS: Le giocate di Dybala per spezzare l'equilibrio. Inglese per il colpo grosso... ma con cautela.

Sampdoria-Fiorentina domenica ore 12,30

CHI SCHIERARE: Quagliarella magic moment. Che occasione per Babacar, bene anche Ilicic.

CHI EVITARE: Linetty-Praet: solo uno. Kalinic-Bernardeschi più no che sì.

FATTORE BONUS: I calci piazzati possono essere un fattore: Skriniar e Rodriguez.

Bologna-Roma domenica ore 15

CHI SCHIERARE: Dzemaili strappa ottimi voti e qualche bonus. Dzeko a parte, seguite El Shaarawy.

CHI EVITARE: Mirante e difesa rossoblu: ci sono occasioni migliori. Perotti rischia ancora la panca.

FATTORE BONUS: Verdi spendibile. Non dispiace Nainggolan in questo turno.

Cagliari-Torino domenica ore 15.00

CHI SCHIERARE: Borriello-Belotti: sfida fra bomber e bonus. Puntateci così come su Joao Pedro e Baselli. Sarà partita da gol.

CHI EVITARE: Di Gennaro: contratto in scadenza e fuori dal progetto. Barreca: Molinaro ormai è un titolare.

FATTORE BONUS: Farias, gli bastano 5' per cambiare la partita. Moretti: vorrà festeggiare il rinnovo.

Crotone-Inter domenica ore 15.00

CHI SCHIERARE: Stoian: puntiamo sui suoi dribbling. Icardi-Joao Mario: è l'ora del riscatto.

CHI EVITARE: Cecchierini: l'argentino è un brutto cliente, lasciatelo fuori. Murillo: Pioli ha dato prova di non credere in lui.

FATTORE BONUS: Falcinelli: il bomber vuole ripetersi ma occhio al 5 se non dovesse segnare. Eder anche dalla panchina può essere decisivo.

Milan-Palermo domenica ore 15.00

CHI SCHIERARE: Bacca-Donnarumma: c'è voglia di riscatto. E' la partita giusta. Rispoli: è da mettere, anche a 'San Siro'.

CHI EVITARE: De Sciglio, il mercato potrebbe distrarlo. Posavec: Fulignati lo incalza e a Milano non sarà certo facile.

FATTORE BONUS: Suso: è pronto a riprendersi la scena. Chochev, con i suoi centimetri può tornare pericoloso in zona gol.

Udinese-Genoa domenica ore 15.00

CHI SCHIERARE: Torino è stata solo una parentesi, puntate su Zapata. Simeone: senza Pinilla può riprendersi la scena, come i vecchi tempi.

CHI EVITARE: Felipe: condizioni precarie, lasciatelo fuori. Rubinho: non ce ne voglia, ma forse non è più un portiere da serie A.

FATTORE BONUS: Samir, ottimi voti. E' arrivato il momento del gol. Taarabt: è se riaccendesse la luce?

Lazio-Napoli domenica ore 20.45

CHI SCHIERARE: Milinkovic-Immobile: gli uomini del momento. Mertens-Insigne: impossibile lasciarli fuori.

CHI EVITARE: Bastos: non vorremmo essere al suo posto. Può pagare la tanta panchina. Reina: lo stato di forma non lo aiuta. L'errore è dietro l'angolo.

FATTORE BONUS: Keita: è diventato l'uomo in più a partita in corso. Zielinski: il gol manca da tanto. Gioia all''Olimpico'?