Barcellona, UFFICIALE: Rafinha sotto i ferri!

06/04/2017 19:18

BARCELLONA INFORTUNIO RAFINHA - Niente doppia sfida in Champions League con la Juventus per Rafinha. Dopo il cauto ottimismo che filtrava in casa Barcellona nei giorni scorsi, il laterale brasiliano sarà costretto ad operarsi questo venerdì al ginocchio come fa sapere il club campione di Spagna. Rafinha, infortunatosi al menisco nella gara di domenica contro il Granada, dovrà restare ai box per almeno 2 settimane: anche il 'Clasico' del 23 aprile con il Real Madrid è a rischio.



G.M.