Calciomercato Inter, Pioli e l'ombra di Conte e Simeone: "Io non vedo nessuno"

CALCIOMERCATO INTER PIOLI CONTE / Stefano Pioli scherza sul suo futuro e si tiene stretta l'Inter. Intervistata su 'Top24', il tecnico nerazzurro risponde così alle voci su Conte e Simeone: "Loro dietro la porta in attesa? Io apro la porta, ma non vedo nessuno. Stiamo costruendo la squadra del futuro e io mi sento da Inter. Sono felice qui, sono motivato e sereno. So che tutto quello che mi sono conquistato in carriera, l'ho avuto con sofferenza e sudore".

Pioli parla poi della sconfitta contro la Sampdoria: "E' stata una sorpresa amara, un calo generale. Ora serve reagire subito e ritrovare l'entusiasmo che avevamo. Ma su questo non ho dubbi, vedo come lavorano i ragazzi ogni giorno, la loro attenzione ai particolari".

Il momento peggiore dell'Inter è arrivato con l'uscita dal campo di Gagliardini: "E' un calciatore bravo, ma senza togliergli nulla, prima che arrivasse qui, Kondogbia e Brozovic insieme avevano fatto ottime cose". Infine, sulla Champions: "Inutile nasconderlo, è molto, molto difficile, ma lo è sempre stato visto come stanno andando le tre davanti. Dobbiamo dare comunque tutto, sfruttare anche la minima occasione, se si presenta"-

