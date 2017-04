07/04/2017 03:55

BARCELLONA CARLES ALENA / Il Barcellona è da sempre fucina di talenti: i blaugrana riescono a crescere e poi lanciare in prima squadra molti calciatori. Quest'anno tra i giovani che si sono messi in evidenza, fino a essere impiegati anche da Luis Enrique, c'è Carles Alena: 19 anni, centrocampista, come riferisce 'Sport', il talento catalano è pronto ad estendere il suo contratto attualmente in scadenza nel 2019.

B.D.S.