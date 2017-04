PASSENGERS - Coutinho è tornato! Gomez non sente il peso degli anni

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

06/04/2017 18:55

PASSENGERS CALCIOMERCATO STRANIERI EX SERIE A / Torna su Calciomercato.it l’appuntamento settimanale con 'Passengers'. Ecco le ultime notizie di mercato in merito agli ex stranieri della Serie A, con i top e i flop della settimana. Morata e Aubameyang potrebbero essere compagni al Real Madrid il prossimo anno. Bene Coutinho, Gomez e Aubameyang. Delude Britos.

Passengers - Notizie di calciomercato degli ex stranieri della serie A

ALVARO MORATA (Real Madrid): l'ex Juventus è nel mirino di molti club, dal Milan al Chelsea. Poco spazio nel gruppo di Zidane ma ufficialmente la punta non cerca lo strappo: "Sono nel club dei miei sogni e non ho mai chiesto più spazio".

PIERRE EMERICK AUBAMEYANG (Borussia Dortmund): il suo futuro potrebbe essere al Real Madrid, dove la concorrenza in attacco si farebbe eccessiva per Benzema, che potrebbe approdare al Milan. Il club rossonero darebbe così inizio al nuovo corso con un top player.

TOP DELLA SETTIMANA

PHILIPPE COUTINHO (Liverpool): Coutinho è ufficialmente tornato. Il Liverpool di Klopp può tornare a fare affidamento su di lui, che mette a segno gol e assist. E' ormai un top player.



PIERRE EMERICK AUBAMEYANG (Borussia Dortmund): sempre decisivo col suo Dortmund, mette ancora una volta il sigillo su una gara che sarebbe potuta valere il terzo posto.

MARIO GOMEZ (Wolfsburg): tre reti in 7', senza sentire il peso degli anni. Peccato però che il suo Wolfsburg non riesca a tenere salda la difesa per altri 3', subendo gol nel finale.

FLOP DELLA SETTIMANA

MIGUEL BRITOS (Watford): stagione poco esaltante per il Watford di Mazzarri. Salvezza serena ma poco altro. Tanti gli ex serie A nella sua rosa, con Britos messosi in mostra contro il West Bromwich. La vittoria arriva ma il centrale si becca due gialli e lascia i suoi in dieci uomini.