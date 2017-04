Napoli-Juventus, tensione Dybala-Insigne: "Non hai vinto niente!"

06/04/2017 18:26

NAPOLI JUVENTUS DYBALA INSIGNE - Spettacolo e scaramucce. Napoli-Juventus non ha deluso le attese, sia in termini tecnici che agonistici nella notte del 'San Paolo' che ha visto i bianconeri conquistare la finalissima di Coppa Italia. I protagonisti in campo non si sono risparmiati, anche a palla ferma, Dybala e Insigne fra tutti. Dopo essersi rialzato a seguito di un contratto con Koulibaly e le 'sollecitazioni' piuttosto energiche di Hamsik, il talento bianconero è stato raggiunto dal piccolo fantasista azzurro con cui ha inscenato un vivace battibecco. Dybala, rispondendo ad Insigne, si è lasciato sfuggire una frase in particolare come si evince dal labiale attraverso le immagini televisive: "Stai zitto, non hai vinto niente". Napoli-Juventus non finisce mai…



G.M.