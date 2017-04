Milan, De Sciglio allontana l'Inter

06/04/2017 18:14

MILAN DE SCIGLIO / Le otto gironate del Milan: Mattia De Sciglio, intervento a 'Sky Sport 24', parla del rush finale dei rossoneri per conquistare un posto in Europa. Il terzino entra nelle news Milan con le sue parole: "Abbiamo otto partite per l'Europa, per noi è fondamentale: è il nostro obiettivo e faremo il massimo per centrarlo".

Al centro anche di voci di calciomercato, De Sciglio ha indossato la fascia di capitano nelle ultime uscite: "Ha un grande peso e una grandissima importanza guardando i giocatori che l'hanno portata in passato. Ora non ci sono Montolivo e Abate e per me è un piacere indossando. Sto cercando, e farò così anche in futuro, di onorarla al meglio".

Milan, De Sciglio: "Niente derby e closing, testa al Palermo"

De Sciglio non nasconde il rammarico per i due punti persi contro il Pescara: "Pensavamo di giocare una parttia diversa, credo sia stato un problema mentale. Dovevamo fare i tre punti per non perdere terreno e abbiamo iniziato male. Siamo poi cresciuti, ma quando un match inizia in un certo modo, ribaltare il risultato è difficile".

Ora iniziano due settimane importanti tra closing e derby: il 13 o 14 aprile è previsto il passaggio di proprietà del club, il 15, invece, la stracittadina decisiva per il piazzamento europeo. De Sciglio pensa solo al campo e al presente: "Non ci pensiamo, siamo con la testa al Palermo. Sarà difficile anche perché dopo Pescara serve vincere a tutti i costi. Solo dopo penseremo all'Inter".

