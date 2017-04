Juventus, Caressa schock: "Volevano farmi cacciare da Sky"

06/04/2017 17:54

JUVENTUS CARESSA SKY / Intervenuto alla rassegna 'Il Valore dello Sport', organizzata dall'Università Bocconi di Milano, Fabio Caressa ha rivelato un episodio accaduto all'epoca di calciopoli con protagonista lui e Bergomi. Parlando di calciopoli, infatti, il giornalista spiega: "Sono stato testimone di quanto accaduto, pochi mesi prima che capitasse. C'erano stati degli arbitraggi contestati. In particolare c'è stato un Bologna-Juventus, vinto dalla Juventus per 2-0, in cui per due volte Cipriani fu palesemente atterrato in area e non fu fischiato il rigore. Poi arrivò l'intervista a fine partita è Cipriani disse non mi importa. Cipriani era della GEA. Dopo che noi affrontammo l'argomento in telecronaca, dicendo che i rigori non erano stati concessi, arrivò una telefonata della Juventus all'amministratore delegato di Sky che urlando al telefono chiedeva la rimozione mia e di Bergomi".

Caressa poi racconta che "il giorno dopo successe che sulla prima pagina del Corriere della Sera, ci furono due colonne di attacco nei confronti miei e di Bergomi dicendo che Cipriani stesso aveva detto che i rigori non c’erano, mistificando la realtà in una maniera ignobile".

B.D.S.