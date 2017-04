Juventus, festa doppia: Chiellini 'Dottore' 2.0

06/04/2017 18:03

JUVENTUS CHIELLINI LAUREA - La Juventus vince anche fuori dal campo. Con Giorgio Chiellini. Giorno speciale per il difensore bianconero, che ha conseguito la laurea magistrale in 'Business Administration' all'Università di Torino. Il Nazionale azzurro ha mostrato ovviamente tutta la propria soddisfazione su Instagram per il prestigioso traguardo raggiunto: "Fino alla fine. Questo motto mi accompagna tutti i giorni in campo. E mi ha sostenuto in questi anni passati sui libri. Sono orgoglioso di questa laurea Fiero di avercela fatta. Felice di aver raggiunto questo traguardo", ha postato Chiellini ieri sera in panchina al 'San Paolo' nella gara di Coppa Italia con il Napoli. Il numero 3 di Allegri - che ha discusso una tesi incentrata sul business della Juventus nel benchmark internazionale - qualche anno fa conseguì la laurea triennale in 'Economia e Commercio'.



