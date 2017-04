Juventus-Chievo, ancora turnover per Allegri: le condizioni di Mandzukic

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

06/04/2017 17:50

SERIE A JUVENTUS INFORTUNATI MANDZUKIC / La Juventus sogna il 'triplete' e per farcela dovrà superare una lunga stagione, ormai entrata nella sua parte finale, ricca di impegni. Gli ultimi giorni ne sono stati una prova, con due trasferte a distanza di tre giorni al 'San Paolo'. Domenica sera il gruppo di Allegri ha mostrato il fianco alla squadra di Sarri, uscendo però con un punto da Fuorigrotta.

Al vantaggio di Khedira ha risposto Hamsik e, anche se in una serata no, la difesa bianconera ha saputo tener duro, evitando la sconfitta. Tutt'altro discorso invece in Coppa Italia. Ieri sera infatti è stata la Juventus per ampi tratti del primo tempo a fare la gara. Le due reti di Higuain hanno siglato l'accesso in finale, con il Napoli che è riuscito a segnare ben tre gol, vincendo la singola gara, senza poter accedere ai supplementari (3-1 sarebbe bastato).

Tanti i cambi nella seconda serata del 'San Paolo', con Rincon e Sturaro in campo per offrire un gioco più muscolare. Tornato Dybala dal primo minuto, Allegri non ha neanche convocato Mandzukic, preservandolo per il fine settimana di serie A.

Juventus-Chievo, Allegri sorride con Dybala. Mandzukic a rischio

Con l'avvicinarsi del match di campionato contro il Napoli, le news Juventus parlavano di un Dybala indisponibile, forse escluso dai convocati. Così non è stato, con l'argentino che ha trovato spazio nel finale di gara, per poi partire dal primo minuto in Coppa Italia.

Allegri ritrova dunque l'argentino a pieno servizio, mentre le condizioni di Mandzukic destano maggior preoccupazione. Il colpo subito al ginocchio al 'San Paolo' gli ha impedito di prendere parte alla gara di Coppa di ieri sera e, data l'importanza tattica del croato, non è da escludere che Allegri possa escluderlo anche dal prossimo impegno di serie A. L'attaccante, al centro di molte voci di calciomercato, ha accusato un'infiammazione al ginocchio e anche quest'oggi si è allenato a parte a Vinovo.

L'impegno contro il Chievo avrà la sua importanza in termini di classifica ma, data la differenza delle due rose, non sarà così probante. Il tecnico opererà ancora il turnover, con Mandzukic probabilmente a riposo e con lui anche Bonucci. Le gare contro il Barcellona sono dietro l'angolo e, con l'infortunio di Pjaca ben stampato nella memoria, la Juventus non vorrà di certo rischiare uno dei propri titolari.