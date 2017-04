Milan-Palermo, la decisione di Montella su Suso

06/04/2017 17:26

MILAN SUSO - Suso scalda i motori per la sfida contro il Palermo. Non solo ritornerà nella lista dei convocati dopo l'infortunio muscolare rimediato con il Chievo, ma il fantasista spagnolo potrebbe anche scendere in campo dal 1' come riporta 'Premium Sport'. L'ex Liverpool anche oggi si è allenato insieme al gruppo, con Montella che sarebbe tentato dalla possibilità di schierarlo subito dall'inizio nel tridente offensivo insieme a Bacca e Deulofeu.



G.M.