Calciomercato Juventus, agente Meret: "Pronto per una big"

06/04/2017 17:10

JUVENTUS MERET - Alex Meret si sta evidenziando come uno dei migliori talenti tra i pali del calcio italiano. L'agente del portiere della Spal, ma di proprietà dell'Udinese, ha raccontato al 'Messaggero': "Alex è un ragazzo d'oro, viene da una famiglia di sani valori. Con lui è stata applicata la politica dei piccoli passi: cercare di dimostrare prima di chiedere. Ho avuto contatti importanti con top club stranieri, non direttamente con Juventus e Napoli. Si tratta di indiscrezioni che non mi sorprendono, non escludo che ci stiano comunque lavorando... - ha dichiarato Federico Pastorello - Come caratteristiche Meret è pronto per il salto in una grande squadra. Tuttavia, al di là delle richieste che continuano ad arrivare, deve giocare e fare esperienza, non immagino un passaggio già in una big. Al momento è consigliabile quindi uno step intermedio. E tra le varie opzioni non è da scartare una permanenza alla Spal in caso di miracolosa promozione".

G.M.