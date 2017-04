Juventus, i numeri di Gonzalo Higuain con la maglia bianconera

Emanuele Catone (Twitter @CatoneEmanuele)

06/04/2017 19:30

JUVENTUS STATISTICHE HIGUAIN / Probabilmente era la partita che non avrebbe mai voluto giocare, di fronte a quei tifosi che erano stati suoi compagni di festeggiamenti ed esultanze e che lo avevano innalzato a salvatore della patria. Il calcio, però, è anche questo e Gonzalo Higuain è dovuto tornare nel suo vecchio 'San Paolo' con una maglia che non era quella del Napoli bensì, a causa delle note vicende estive di calciomercato, quella della Juventus. Nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, Higuain ha gioito per ben due volte; una doppietta che rimpolpa il suo bottino stagionale e che lo riporta al gol dopo 5 partite di digiuno.

Juventus, le statistiche del Pipita Higuain

Basta scorrere a ritroso le news Juventus per scoprire i grandi numeri di Gonzalo. Grazie alle due reti siglate contro la sua ex squadra, Higuain si porta a quota 25 reti stagionali con la maglia bianconera: 19 in Serie A, 3 in Champions e altrettante nella coppa nazionale. Il mostruoso record in campionato della scorsa stagione, quando fissò l'asticella a quota 36, è ancora lontano e probabilmente irragiungibile. Ma i numeri dell'argentino restano importanti: oltre alle reti ha anche servito 3 assist ai suoi compagni, tutti in Serie A. A dimostrazione delle caratteristiche da "killer d'area di rigore" dell'attaccante argentino c'è un dato impressionante: il primo gol segnato ieri contro il Napoli è stato solo il secondo stagionale da fuori area, i restanti 23 sono stati tutti messi a segno all'interno dei sedici metri. La Juventus si coccola il suo fuoriclasse che non sta facendo rimpiangere i 90 milioni spesi dai bianconeri per acquistarlo.