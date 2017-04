Juventus, Malagò: "Pecoraro chiarisca subito, qualcosa non quadra"

06/04/2017 16:38

JUVENTUS MALAGO' ANTIMAFIA BINDI PECORARO / Continua a tenere banco l'inchiesta della commissione Antimafia sul caso Juventus. In merito alle polemiche sollevate ieri dalle dichiarazioni del capo della procura Figc Pecoraro e della presidente dell'Antimafia Bindi, il numero uno del Coni, Giovanni Malagò, ha così commentato: "Se la Bindi ha detto che le mafie sono arrivate alla Juventus, avrà gli elementi per farlo e ne prendo atto", ha detto durante la celebrazione della giornata delle Nazioni Unite dello sport. "Ma invito tutti, se non si sono letti gli atti, a non esprimersi in merito per evitare brutte figure". In riferimento all'audizione di Pecoraro, Malagò ha dichiarato: "Non so se abbia fatto confusione, ma qualcosa non quadra. E' importante che il procuratore chiarisca subito per evitare equivoci, nell'interesse suo e di tutti".

N.L.C.