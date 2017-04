Real Madrid, Rodriguez nervoso: pugno alla panchina

06/04/2017 16:23

JAMES RODRIGUEZ REAL MADRID ZIDANE / Impegnato contro il Leganes, il Real Madrid ha ottenuto altri tre punti, con un successo ricco di reti, nel quale si è messo in mostra Morata, autore di una tripletta. La prime rete è stata però siglata da James Rodriguez, sostituito da Zidane al 72', in favore di Isco. Le telecamere hanno mostrato come il colombiano abbia mal digerito l'ennesimo cambio ai suoi danni, scagliando la propria rabbia contro la panchina con un pugno. Uscendo dal campo inoltre pare abbia urlato a Zidane: "Fammi terminare una partita".

Segnali che confermano lo stato d'insofferenza del giocatore, che potrebbe prendere realmente in considerazione le offerte che giungono da altri importanti club. Rodriguez è nel mirino della Juventus, per quanto riguarda l'Italia, ma non solo. Nella prossima stagione potrebbe ricoprire un ruolo da protagonista altrove.

L.I.