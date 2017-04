Calciomercato Milan, da Kolasinac a Benzema: il punto sulle operazioni in entrata

Matteo Bellan (Twitter @TeoBellan)

06/04/2017 17:16

CALCIOMERCATO MILAN KOLASINAC BENZEMA / Molti si aspettano grandi colpi dal Milan nella prossima sessione estiva del calciomercato. E' lecito attendersi che la nuova proprietà, in caso di closing, si impegni a rinforzare la squadra in maniera importante in vista della prossima stagione. Ogni reparto ha bisogno di innesti e dunque è necessario fare degli investimenti. Non è ancora chiaro quale sarà il budget destinato al calciomercato Milan, ma da diverse fonti è emersa la disponibilità di circa 100 milioni di euro per i futuri dirigenti Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli. Ovviamente è presto per sbilanciarsi, ma una simile somma consentirebbe sicuramente di poter ben operare.

Calciomercato Milan, non solo Benzema: i possibili acquisti

Per quanto riguarda la difesa uno degli obiettivi del Milan rischia di sfumare. Si tratta di Sead Kolasinac, che veniva dato già per sicuro acquisto rossonero nella prossima estate con tanto di pre-accordo strappato da Fassone e Mirabelli all'agente del giocatore. Invece è tutto aperto ancora. Il terzino bosniaco ha vari estimatori in Premier League, tra cui Chelsea, Manchester City e Tottenham. Ma è soprattutto l'Everton ad essersi fatto avanti con un'offerta shock a Kolasinac. Occhio pure alla Juventus, che valuta il mancino in scadenza di contratto con lo Schalke 04.

Per il centrocampo, Lucas Torreira della Sampdoria piace al Milan, ma è finito nel mirino anche di Roma e Siviglia. E Mirabelli nel weekend sarà a Bergamo per Atalanta-Sassuolo, per visionare da vicino talenti come Franck Kessiè e Lorenzo Pellegrini. E non bisogna dimenticare Milan Badelj, in scadenza di contratto con la Fiorentina nel giugno 2018 e molto gradito a Vincenzo Montella.

Ma è in attacco che in giornata sono emersi i nomi più importanti. In primis quello di Karim Benzema, che può lasciare il Real Madrid in caso di arrivo di Pierre-Emerick Aubameyang in maglia blanca. Il 29enne francese ha una valutazione da 50-60 milioni di euro e un ingaggio da circa 8. Cifre altissime per un nuovo Milan che sta nascendo senza certezze sul budget e senza poter offrire la vetrina della Champions League al campione classe 1987. Un altro bomber accostato ai rossoneri è Alexandre Lacazette, che di anni ne ha 25 ma con una valutazione simile a quella di Benzema. Il Lione è una bottega storicamente cara e il presidente Jean-Michel Aulas concede pochi sconti. Nomi di primissima fascia, dunque, per sostituire un Carlos Bacca destinato all'addio. Però, per adesso, si tratta solo di indiscrezioni e di sogni. I tifosi non si illudono.