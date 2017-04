Calciomercato Napoli, ipotesi a sorpresa: via Sarri, dentro Mancini?

Nicola Lo Conte

06/04/2017 16:19

CALCIOMERCATO NAPOLI MANCINI SARRI / Il Napoli è uscito a testa alta dalle due sfide di campionato e Coppa Italia contro la Juventus. I complimenti però non bastano e il dato di fatto è che gli azzurri chiuderanno la stagione senza trofei. Come l'anno scorso, Sarri non potrà coronare con un successo di prestigio l'ottimo lavoro svolto. Resta un obiettivo in ballo per questa stagione, ossia il secondo posto per garantirsi l'accesso diretto ai gironi di Champions League. Fondamentale per pianificare con calma la prossima stagione, senza la ghigliottina dei preliminari a condizionare anche il calciomercato. Ma se il Napoli non dovesse farcela?

Calciomercato Napoli, Mancini in pole se salta Sarri

Un eventuale terzo posto non potrebbe far considerare fallimentare la stagione azzurra. Ma potrebbe bastare a rinfocolare le tensioni tra Sarri e De Laurentiis. A quel punto, il calciomercato Napoli potrebbe dover ripartire dalle fondamenta, e cioè dalla guida tecnica. Scenario che probabilmente né l'allenatore toscano né il presidente dei partenopei stanno al momento prendendo seriamente in considerazione, ma che nemmeno, visti i rapporti non sempre idilliaci tra i due, può essere escluso a priori. Sarri diventerebbe a quel punto, come riferito da 'Premium Sport', uno dei più autorevoli candidati alla panchina giallorossa: l'addio di Spalletti alla Roma è sempre più probabile. Il sostituto di Sarri in azzurro, incredibilmente, potrebbe essere proprio la nemesi del toscano, ossia Roberto Mancini, che sta valutando varie piste in Italia. In alternativa, ma sembra una pista decisamente poco probabile al momento, De Laurentiis potrebbe pensare a un nome d'esperienza come Claudio Ranieri. Ma è decisamente presto per potersi sbilanciare.