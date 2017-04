Calciomercato Inter - Sale Wendell, scende Aguero: il punto sulle trattative in entrata

Stefano Migheli

06/04/2017 16:14

CALCIOMERCATO INTER / Continua la nostra rubrica di approfondimento incentrata sul calciomercato Inter in entrata. In questa puntata vi aggiorneremo sulle ultime novità che la famiglia Suning ha in mente per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.

Calciomercato Inter, mister X a centrocampo

I temi caldi degli ultimi giorni riguardano soprattutto la difesa, dove Manolas e De Vrij continuano ad essere i nomi più seguiti ma non gli unici: rimangono in auge anche Lindelof (classe '94) del Benfica e Skriniar della Sampdoria, classe '95 che si è ben distinto nell'ultimo match proprio contro i nerazzurri. Nella giornata di oggi, però, è spuntato anche il nome di Virgil van Dijk, centrale olandese di 25 anni in forza al Southampton che vanta una clausola rescissoria di 50 milioni di euro. Sulle fasce Rodriguez è il candidato numero 1, mentre sale Wendell, brasiliano classe '93 del Bayer Leverkusen e Semedo del Benfica (classe '93). In mediana si vocifera di un possibile 'mister X' non ancora individuato che permetterebbe di completare la batteria dei centrali. Ad oggi i soliti nomi sul taccuino di Ausilio sono Strootman della Roma, Torreira della Sampdoria, Verratti e Krychowiak del Psg.

Per quanto riguarda l'attacco c'è da registrare il primo rifiuto di un top player: si tratta di Aguero, recentemente sondato ma che non intende accettare l'offerta nerazzurra a causa della mancata qualificazione in Champions League. Con lui, l'Inter avrebbe formato una delle coppie gol più forti del mondo, sogno che potrebbe comunque essere possibile se i nerazzurri riuscissero ad arrivare a Sanchez dell'Arsenal, tutt'altro che un piano B per i cinesi. Tuttavia, continuano a susseguirsi anche molti altri rumors che riguardano profili più accessibili in termini economici: addirittura da Genova si parla di un'offerta da 50 milioni di euro per il doppio colpo Luis Muriel-Partik Schick, nonostante quest'ultimo sia stato dichiarato incedibile e la società doriana si sta attivando per rinnovargli il contratto e portare la clausola rescissoria fino a 40 milioni di euro. Infine, se dovesse essere ceduto Perisic, con il ricavo ottenuto l'Inter è pronta al doppio colpo Berardi-Bernardeschi.