Calciomercato Napoli, Pavoletti nel mirino della Fiorentina: è già addio?

Claudio Cafarelli (@claudioc7)

06/04/2017 17:29

PAVOLETTI CALCIOMERCATO FIORENTINA - Sono passati quasi quattro mesi dall'arrivo di Leonardo Pavoletti a Napoli. L'attaccante ex Genoa è stato acquistato per 18 milioni di euro ma ancora non è riuscito a siglare la sua prima rete in maglia azzurra. Un bilancio decisamente negativo per chi era arrivato nell'ultima sessione di calciomercato per dare un'alternativa valida all'attacco della squadra allenata da Maurizio Sarri. Qualche scampolo di partita, difficoltà ad inserirsi nel gioco dell'allenatore toscano e tanta sofferenza in panchina per chi pensava di poter subito essere decisivo con la sua nuova squadra. Anche ieri l'apporto di Pavoletti, subentrato ad un quarto d'ora dal termine, non ha dato i frutti sperati e non è riuscito a dare quello slancio necessario per sperare in una miracolosa rimonta contro la Juventus. Salutata la Coppa Italia, il Napoli ha come unico obiettivo il secondo posto Champions, per il quale dovrà combattere con la Roma di Spalletti. Così senza altre competizioni la dirigenza azzurra, e in primis Cristiano Giuntoli, può iniziare a pensare al futuro. Iniziano i primi bilanci e potrebbe esserci anche la partenza di Pavoletti.

Calciomercato Napoli, Pavoletti per il post Kalinic: la Fiorentina ci pensa

Stando alle ultime voci sul calciomercato Napoli, non sarebbe da escludere un addio repentino dell'ex Genoa, dopo soli 6 mesi in azzurro. Una bocciatura cocente per chi doveva rappresentare il sostituto di Manolo Gabbiadini e contendere il posto a Dries Mertens ed Arkadiusz Milik. L'ipotesi però c'è e potrebbe diventare realtà grazie all'interesse della Fiorentina. Già prima del passaggio in azzurro, Pavoletti era nel mirino dei viola. Tanti sondaggi, qualche offerta in estate rigettata dal Genoa e ora si ritorna a parlare di un eventuale trasferimento in riva all'Arno. Secondo il quotidiano 'La Nazione' sono quattro i nomi presi in considerazione dal club gigliato per l'attacco, tra gli obiettivi della Fiorentina c'è anche Leonardo Pavoletti che andrebbe a sostituire il partente Nicola Kalinic.