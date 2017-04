DIRETTA Serie A, Lazio-Napoli 0-0: via al match! - LIVE

Maurizio Russo

09/04/2017 20:45

DIRETTA LAZIO NAPOLI LIVE / Il posticipo della 31esima giornata del campionato di Serie A è il big match in chiave Champions tra Lazio e Napoli. Separate da 4 punti in classifica e reduci dalle fatiche di Coppa Italia, le formazioni di Inzaghi e Sarri si apprestano a dare vita ad un'altra battaglia sul campo. Calciomercato.it vi offre il match dell'Olimpico' in tempo reale.

FORMAZIONE UFFICIALE

LAZIO (3-4-2-1) Strakosha; Bastos, Wallace, Radu; Basta, Parolo, Murgia, Lukaku; Felipe Anderson, Milinkovic; Immobile. All. Inzaghi

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Strinic; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. All. Sarri

CLASSIFICA: Juventus punti 77, Roma 71, Napoli 64*, Lazio 60*, Atalanta 59, Milan 57, Inter 55, Fiorentina 52, Sampdoria 45, Torino 44, Udinese 40, Chievo 38, Cagliari 35, Bologna 34, Sassuolo 32, Genoa 29, Empoli 23, Crotone 20, Palermo 15, Pescara 14.

* una partita in meno