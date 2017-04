Argentina, Bilardo si candida a sostituire Bauza: "Se mi vogliono..."

06/04/2017 15:53

ARGENTINA BILARDO BAUZA / L'Argentina è in un momento di grande difficoltà e rischia di non qualificarsi ai Mondiali di Russia 2018. Sulla graticola il ct Bauza, accusato di scelte cervellotiche e di non aver saputo dare un gioco all'Albiceleste. Si fanno già i nomi di possibili sostituti in caso di fallimento definitivo, tra cui Sampaoli. Ma spunta un'autocandidatura a sorpresa: è quella di Carlos Bilardo, già allenatore della Selecciòn campione del mondo del 1986. L'ex ct, oggi conduttore di un programma radiofonico sull'emittente 'Radio La Red', ha fatto sapere in diretta di essere pronto a sostituire l'attuale allenatore: "Ufficializzo la mia candidatura", ha detto. "Se mi vogliono, mi chiamino". Che possa esserci davvero il clamoroso ritorno?

N.L.C.