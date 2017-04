Calciomercato Napoli, Marino: "Di cosa è colpevole Higuain? Su Mertens..."

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

06/04/2017 15:30

NAPOLI JUVENTUS MARINO DE LAURENTIIS / La questione Higuain è di certo una delle più calde che il Napoli ricordi in tutta la gestione De Laurentiis. Al pari dell'addio di Lavezzi e Cavani, la partenza dell'argentino, per raggiungere la Juventus, ha lasciato un vuoto nel cuore dei tifosi azzurri.

Il 'Pipita' ha trascorso l'intera stagione a cantare con i propri fan della curva, generando video che hanno fatto il giro del web. In pochi mesi però la decisione di lasciarsi tutto alle spalle e accettare la proprosta dell'eterna rivale. Tornato al 'San Paolo' da avversario, Higuain ha ridestato certi sentimenti nei tifosi partenopei, che gli hanno riservato un'accoglienza particolare. Fischi assordanti a ogni tocco di palla, sia domenica sera che mercoledì. Se nel primo match sono stati pochi i momenti in cui l'argentino si è messo in mostra, in Coppa Italia ha evidenziato tutta la propria classe. Due reti, delle quali la seconda decisiva per evitare i supplementari e qualificare i suoi.

Non sono mancate però le polemiche, dalle parole del fratello di Higuain, rivolte a De Laurentiis, ai gesti della punta argentina che, al termine del riscaldamento e dopo la prima rete, ha indicato con decisione la tribuna. Non è dato saperne il motivo, dal momento che nessun commento è giunto da parte sua ma, stando alle prime ricostruzioni, il tutto potrebbe essere riferito al presidente azzurro, reputato il vero responsabile dell'addio di Higuain nel passato mercato Napoli. Il tifo azzurro intanto si divide, con una parte di esso che mostra ancora la propria poca passione per De Laurentiis, soprattutto oggi che il gruppo di Sarri ha ufficialmente detto addio a ogni trofeo.

Napoli, dal 'tradimento di Higuain all'addio di Mertens



Intervenuto ai microfoni di 'Premium Sport', l'ex direttore generale del Napoli, Pierpaolo Marino, ha detto la sua su molti dei temi caldi azzurri. Ecco quanto evidenziato da Calciomercato.it: "Ho visto un ottimo Napoli sul fronte caratteriale e agonistico contro la Juventus. Il pubblico azzurro è competente e quando vede un certo spettacolo tributa grandi applausi, nonostante l'eliminazione".

HIGUAIN - "Il giocatore ha tutte le ragioni per proporre la sua idea su questa vicenda. Il tutto però credo andava fatto in una conferenza stampa e non con dei gesti in campo. Ha risposto alle provocazioni dei tifosi indicando un colpevole, mentre in campo occorrerebbe pensare soltanto alla partita. Credo volesse sottolineare che la clausola l'ha messa De Laurentiis, che ha sbagliato, perché se vuoi un gruppo vincente, non devi imporre clausole. Inoltre ha sbagliato a renderla valida per l'Italia. Il presidente ha poi spostato l'attenzione sul 'tradimento' di Higuain ma gli stranieri vengono qui per guadagnare e rendere al meglio quei 7-8 anni di permanenza in Europa".

TRADIMENTO - "Non capisco di cosa sia colpevole Higuain. Nessuno dei due deve dare la colpa all'altro. Il trasferimento è stato il frutto di una negoziazione".

RINNOVI - "Hamsik è innamorato della città ma non si può pretendere che tutti siano uguali. Mertens? La sua situazione è quella più in bilico. Il belga è arrivato molto vicino alla scadenza, mentre Insigne farebbe più fatica a lasciare Napoli".