Calciomercato Cagliari, tentazione Usa per Borriello

06/04/2017 15:46

CALCIOMERCATO CAGLIARI BORRIELLO MLS / Marco Borriello sta vivendo un'annata estremamente positiva al Cagliari ed ha vinto da tempo la scommessa con Bobo Vieri sul raggiungimento dei 15 gol stagionali. Ciononostante, la sua permanenza in Sardegna è a rischio. Secondo 'Sky Sport', l'attaccante sta ricevendo numerose offerte dalla MLS e il suo agente volerà negli Stati Uniti nei prossimi giorni per valutarle. In particolare, sarebbe interessato il Toronto di Sebastian Giovinco.

N.L.C.