Argentina, la delusione di Batistuta: "In Nazionale neanche mi hanno salutato"

06/04/2017 15:30

ARGENTINA BATISTUTA NAZIONALE / E' il secondo marcatore nella storia della Nazionale argentina, eppure per Gabriel Omar Batistuta sembra non esserci riconoscenza. L'ex attaccante della Fiorentina ha raccontato a 'Tyc Sports' della sua visita nello spogliatoio dell'Argentina: "Sono andato a salutare e metà squadra mi ha ignorato. Credo sia una questione di ricambio generazionale. Con questi ragazzi non ho nulla a che fare".

Batistuta però non risparmia critiche all'attuale selezione guidata da Bauza: "Hanno raggiunto tre finali ma non è una Nazionale legata alla gente. Ai nostri tempi eravamo più umili e i tifosi lo percepivano".

B.D.S.