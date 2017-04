Calciomercato Roma, da Conte a Montella: il borsino degli allenatori

Michele Spuri

06/04/2017 15:29

CALCIOMERCATO ROMA ALLENATORI / Per non rimanere spiazzati dal possibile addio di Luciano Spalletti, la società giallorossa ha iniziato a sondare il terreno con alcuni allenatori per trovare colui che prenderà il posto del tecnico toscano, qualora lo stesso non dovesse rinnovare il contratto in scadenza al termine della stagione. Nelle prossime ore il direttore generale Mauro Baldissoni volerà a Londra per confrontarsi con Franco Baldini. Il sogno del calciomercato Roma è Antonio Conte, vincolato al Chelsea e corteggiato dall'Inter (il club nerazzurro ha un potenziale economico maggiore), mentre chi sta prendendo quota è Unai Emery, sotto contratto con il Paris Saint-Germain, che potrebbe essere portato nella capitale da quello che sarà molto probabilmente il futuro direttore sportivo, Monchi.

Allenatore Roma, da Montella alla suggestione Pochettino

Una pista valida rimane quella che porta a Vincenzo Montella, che prima di decidere quale sarà il suo futuro, vorrà avere un incontro con la nuova proprietà del Milan. Da tenere d'occhio anche Gasperini, attuale tecnico dell’Atalanta, anche se fu proprio lui a bloccare la cessione immediata di Kessié durante il calciomercato di gennaio, minacciando l'addio. Le altre piste italiane portano a Eusebio Di Francesco, sul quale c’è da registrare da tempo il forte interesse della Fiorentina, e Roberto Mancini. All'estero c’è anche l’idea Pochettino, legato al Tottenham fino al 2021 e portato in quel di Londra da Baldini.