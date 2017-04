Calciomercato Juventus, l'Arsenal fissa il prezzo di Sanchez

06/04/2017 15:34

JUVENTUS SANCHEZ ARSENAL / Il futuro di Alexis Sanchez è sempre più lontano dall'Arsenal. L'attaccante cileno, in scadenza di contratto a giugno 2018, non rinnoverà con i 'Gunners', che a questo punto, rassegnati alla sua partenza, gli cercano una destinazione. Le pretendenti non mancano, tra cui la Juventus ma anche l'Inter e il Chelsea. Il club londinese sembra anche aver stabilito il prezzo del giocatore: come riporta il 'Mundo Deportivo', l'ex Barcellona potrà partire per una cifra tra i 60 e i 65 milioni, pari cioè all'offerta che il Psg sembra voler presentare per bruciare la concorrenza. Si attende la risposta della Juventus, che continua a ritenerlo uno degli obiettivi sensibili per la prossima stagione.

N.L.C.