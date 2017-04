DIRETTA Serie A, Bologna-Roma 0-2: segui la cronaca LIVE

Maurizio Russo

09/04/2017 15:00

DIRETTA BOLOGNA ROMA LIVE / La Roma fa visita al Bologna nel match valido per la 31esima giornata del campionato di Serie A. Per tenere vive le speranze scudetto, la formazione di Spaletti è costretta a vincere sempre, mentre quella di Donadoni - forte di una classifica tranquilla - spera di regalare una gioia ai propri tifosi. Calciomercato.it vi offre il match del 'Dall'Ara' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI:

BOLOGNA (4-3-3): Mirante; Krafth, Gastaldello, Maietta, Masina; Dzemaili, Pulgar, Nagy; Verdi, Destro, Krejci. All. Donadoni

ROMA (3-4-2-1): Szczesny; Rudiger, Manolas, Fazio, Jesus; De Rossi, Strootman; Salah, Nainggolan, El Shaarawy; Dzeko. All. Spalletti

CLASSIFICA: Juventus punti 77*, Roma 68, Napoli 64, Lazio 60, Atalanta 59*, Inter 55, Milan 54, Fiorentina 52*, Sampdoria 45*, Torino 41, Chievo 38*, Udinese 37, Cagliari 35, Bologna 34, Sassuolo 32*, Genoa 29, Empoli 23, Crotone 17, Palermo 15, Pescara 14.

* una partita in più