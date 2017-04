INSTAGRAM - Napoli-Juventus continua sui social: il 'mi piace' di Hamsik fa discutere

06/04/2017 15:08

INSTAGRAM NAPOLI HAMSIK CUADRADO / Il Napoli ha portato a termine un'altra gara convincente contro la Juventus in pochi giorni, confermando il fatto di poter dire la propria in un match singolo contro i campioni d'Italia. Un pareggio e una vittoria, valsi un punto in campionato e l'eliminazione in Coppa Italia. La seconda rete di Higuain infatti condanna gli azzurri che, con un'eventuale 3-1, avrebbero potuto raggiungere i supplementari.

In campo non sono mancati momenti di tensione, con il direttore di gara chiamato più volte a intervenire per stemperare gli animi. I tifosi azzurri hanno ribadito sui social quanto la Juventus abbia tentato di perdere tempo nel finale del match e pare pensarla così anche capitan Marek Hamsik. Il centrocampista slovacco infatti, attivo sui social, ha messo il proprio 'mi piace' a una foto pubblicata su Instagram dal profilo 'sasoarts', alquanto noto in città tra i tifosi del Napoli. Il post in questione era rivolto a Cuadrado: "Nei 7 minuti finali s'è buttato a terra 12 volte, è uscito per un finto crampo ed è rientrato senza permesso".

L.I.